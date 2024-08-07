Muğla Büyükşehir Belediyesi Tekvando Şampiyonasında Başarıya İmza Attı

Spor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Tekvando İl Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya il genelinden 100 sporcu katılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 sporcu ile şampiyonada yer aldı. Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden sporcular, turnuvada 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Altın madalyalar, sporcuların üstün performansları ve kararlılıkları sayesinde elde edilirken, gümüş ve bronz madalyalar da takımların gücünü ve yeteneklerini gözler önüne serdi.

Muğla Tekvando İl Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi sporcularından Burak Yılmaz ve Ece Kurucan altın, Ela Esila Toygar, Erhan Sarı gümüş, Helen Betül Aysan, Sare Akkuş, Buğlem Erkan ve Zeynep Durmaz bronz madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen şampiyonada gümüş madalya

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando sporcuları 01-03 Ağustos 2024 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Çatalhöyük Antik Kent iller arası Tekvando şampiyonasına da katıldı. Turnuvaya 20 ilden 47 spor kulübü ve 500'e yakın sporcu katılırken Büyükşehir Belediyesi 6 sporcu ile katılım sağladı.

Konya'da gerçekleştirilen Çatalhöyük Antik Kent İller arası Tekvando Şampiyonasında Büyükşehir Belediyesi sporcusu Zeynep Durmaz Yıldız kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Başkan Aras'tan sporculara tebrik

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras turnuvalarda Muğla'yı başarıyla temsil eden Büyükşehir Belediyesi tekvando sporcularını ve antrenörleri Naz Göktaş'ı kutlayarak spora, sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi. - MUĞLA