Muğla Büyükşehir sporcuları Samsun’dan madalyalar ile döndü - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir sporcuları Samsun’dan madalyalar ile döndü

Muğla Büyükşehir sporcuları Samsun’dan madalyalar ile döndü
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Türkiye Okçuluk Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan, 27-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Kupası’na Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 sporcu ile katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan, 27-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Kupası'na Muğla Büyükşehir Belediyesi 4 sporcu ile katıldı. Büyükşehir sporcuları turnuvadan bir gümüş, iki bronz madalya ile döndü.

Türkiye'nin farklı illerinden 51 sporcunun katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi para okçuları farklı kategorilerde mücadele ettiler. Para Makaralı Yay Karışık takımda Semray Taş Özer - İsa Umut Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya, Para Makaralı Yay kategorisinde Semray Taş Özer bireyselde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya, Para Makaralı Yay erkek takımda İsa Umut - Mustafa Gürbüz Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca Serpil Kanat da Bireysel Para Makaralı yay kadın kategorisinde sıralamayı dördüncü bitirdi.

Başkan Aras; "Okçuluktan, satranca, masa tenisinden taekwondoya her branşta başarıyla mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sporun her branşında başarılı sporcular yetişmesi için spora desteklerinin devam edeceğini söyledi ve Samsun'da düzenlenen turnuvada Muğla'yı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri Alpaslan Özer'i kutladı.

Başkan Aras; "Ülkemizi ve Muğla'mızı başarıyla temsil eden sporcuların yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak spora büyük önem veriyoruz. Spor kulüplerine desteklerimiz yanında Büyükşehir Belediyesi spor kulübü olarak da her branşta turnuvalara katılıyoruz. Okçuluktan, satranca, masa tenisinden taekwondoya birçok branşta sporcularımız bizleri, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Samsun'da düzenlenen turnuvada da para okçularımız hedeflerini 12'den vurarak büyük performans gösterdiler ve bizleri gururlandırdılar. Para okçularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla Büyükşehir sporcuları Samsun’dan madalyalar ile döndü - Son Dakika

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