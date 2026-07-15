Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı Başladı - Son Dakika
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Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı Başladı

Muğla\'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı Başladı
15.07.2026 10:59
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Muğla'da 19 ilden 129 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı. 62 km'lik parkur, Marmaris'teki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otele sonlanacak.

Muğla Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı" başladı.

Yarışa katılan 19 ilden 129 sporcu, bisikletleriyle Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Turun startını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile diğer protokol üyeleri verdi.

Vali İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı bir günde sporcuları Muğla'da ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, yarışa katılan tüm sporculara başarı diledi.??????????????

Menteşe ilçesinden başlayan etapta bisikletçiler, 62 kilometrelik parkuru yaklaşık 2 saatte tamamlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı ve ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırı düzenlediği Marmaris'teki otele ulaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yarışı Başladı - Son Dakika

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