Muğla\'da 25. Türkiye Üniversitelerarası Prof. Dr. Yaşar Sevim Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası Başlıyor

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25. Türkiye Üniversitelerarası Prof. Dr. Yaşar Sevim Köyceğiz Plaj Hentbol Turnuvası 2 Temmuz'da başlıyor.

25. Türkiye Üniversitelerarası Prof. Dr. Yaşar Sevim Köyceğiz Plaj Hentbol Şampiyonası Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğiyle 02-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 25. Türkiye Üniversitelerarası Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası 2 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Köyceğiz Atatürk Meydanında çelenk sunma töreni ile başlayacak. Akabinde Köyceğiz Delta Plajı'na kadar Atatürk Kordonu boyunca geleneksel şampiyona yürüyüşü yapılacak. Plaj Hentbol Şampiyonası ilk gün Köyceğiz Delta Plajında açılış konuşmaları, gösteri maçı ve Milli Maç izlenmesi ile tamamlanacak. - MUĞLA