Muğla\'da 53 Bin Öğrenci Spor Taramasından Geçti

06.05.2026 16:11
Muğla'da 53 binden fazla öğrenci spora yönlendirilmek için tarama kapsamında değerlendirildi.

Muğla'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında bugüne kadar 53 binden fazla öğrenci bilimsel ölçümlerden geçirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda, ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin spora yatkınlıkları erken yaşta tespit edilerek doğru branşlara yönlendirilmeleri sağlanıyor.

Programın başladığı günden bu yana Muğla genelinde 94 bin öğrenci tarama kapsamına alınırken, bu öğrencilerden 53 bin 95'i genel tarama testlerine katıldı. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda spora yatkınlığı bulunan 7 bin 703 öğrenci, 10 aylık "Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programı"na dahil edildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2 bin 475 öğrenci ise spor karnelerini alarak profesyonel spor kariyerlerine ilk adımı attı.

"Amacımız olimpiyatlara sporcu yetiştirmek"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeteneklerin keşfedilmesi kadar modern tesislerde geliştirilmesinin de önemine değindi.

Muğla'ya kazandırılan yeni spor yatırımlarıyla sporun tabana yayıldığını belirten Açıkbaş, "Çocuklarımızın yeteneklerini bilimsel temellerle keşfetmek en temel sorumluluğumuzdur. Amacımız, sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek sporcuları Muğla'dan çıkarmaktır." dedi.

Açıkbaş, özellikle olimpiyat hedefleri doğrultusunda çocukları erken yaşta keşfetmeye ve sporu geniş kitlelere yaymaya kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
