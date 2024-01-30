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Muğla Valiliği, altyapıdaki sporculara destek vermek için 'Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi'ni başlattı - Son Dakika
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Muğla Valiliği, altyapıdaki sporculara destek vermek için 'Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi'ni başlattı

Muğla Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından Muğlaspor ile yapılan protokol kapsamında 'Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi' hazırlandı. Menteşe ilçesindeki 6 spor kulübünün altyapısında çalışan 56 sporcu için futbol, satranç, tenis, voleybol, basketbol malzemeleri temin edildi. Vali İdris Akbıyık, sporun eğitimin bir parçası olduğunu vurgulayarak sporcuları tebrik etti.

Muğla Valiliği, altyapıdaki sporculara destek vermek için \'Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi\'ni başlattı
30.01.2024 - 10:46,
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Muğla'da altyapıdaki yetenekli çocuk ve genç sporcuların akademik ve sportif eğitimlerine destek verilmesi ve sporcu beslenme ilkelerine beslenmeleri amacıyla Muğlaspor ile yapılan protokol çerçevesinde Muğla Valiliği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 'Desteğin Rengi Yeşil Beyaz Projesi' hazırlandı.

Menteşe ilçesindeki 6 spor kulübünün altyapılarında çalışmalarına devam eden 56 sporcu için futbol, satranç, tenis, voleybol, basketbol malzemeleri temin edilerek Vali İdris Akbıyık tarafından verildi. Spor olmadan eğitimin olamayacağını, sporun da eğitimin bir parçası olduğunu söyleyen Vali Akbıyık, "Sporun önemini, faydalarını gençlerimize, çocuklarımıza anlatmaya gerek yok. Zaten sağlıklı bir yaşam sürebilmek, zinde kalabilmek, kötü alışkanlıklardan korunmak ve iyi bir insan, iyi bir vatandaş olabilmek için spor yapmalıyız. Sizler yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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