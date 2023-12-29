Muğla\'da Atatürk Yol Koşusu\'nda Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Damga Vurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Yol Koşusu, Cumhuriyetin 100. Yılında 250 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Oldukça çekişmeli geçen yarışma boyunca öğrenciler, bitiş çizgisine en önde ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 88. Atatürk Yol Koşusunda Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu büyük bir başarı göstererek damga vurdu.

Atatürk Yol Koşusu'nda Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'ndan dereceye giren öğrenciler; Yıldız Erkekler 1.si Deniz Karahan, Yıldız Kızlar 2.si Cennet Biliç, Küçük Erkekler 2.si Hakkı Enes Çelik, Küçük Erkekler 3.sü Ali Kerem Tuncer, Küçük Erkekler 4.sü Poyraz Aydın, Küçük Kızlar 1.si Zişan Koparan, Küçük Kızlar 3.sü Zehra İrfan oldu.

Yarışma sonrası Köyceğiz Mehmet Özkaya Stadı'nda yapılan ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Dereceye giren öğrencilere ödülleri; Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli tarafından verildi. - MUĞLA