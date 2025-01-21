Muğla\'da Bilardo İl Birinciliği Yapıldı

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Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuların katıldığı Muğla İl birinciliği müsabakaları bu yıl ilk kez Menteşe Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bilardo tesisinde yapıldı. Geçen yıl Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş'ın destekleriyle yüzme havuzunun altında açılan tesiste yapılan turnuvaya rekor katılım sağlandı.

Organizasyonun Menteşe'de yapılması katılımın yüksek olmasında etkili olurken, özellikle uzak ilçelerden daha önceki turnuvalara gidiş gelişte yaşanan sorunlar şampiyonanın il merkezinde yapılmasının katılımı arttırdığı açıklandı. Bu yıl 61 bilardo sporcusunun katıldığı il birinciliği müsabakaları sonucunda Adem Yetkil şampiyon olurken, ikinci Hasan Altınbağ oldu. Üçüncülükleri ise Mustafa Bilgin ve Ahmet Yücel Özcan paylaştı.

Turnuvanın ödül törenine katılan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade ederek bilardo sporunun daha da gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Şampiyon olan ve dereceye katılan sporcuları kutlayan Paçalı bütün katılımcılara da teşekkür etti.

Muğla Bilardo il Temsilcisi Hasan Altınbağ törende yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilk kez il birinciliği turnuvasını Menteşe'de yaptık. Bu tesisin Muğla'ya kazandırılmasında emeği geçen başta il müdürümüz Kazım Açıkbaş ve Spor Şube Müdürümüz Serkan Paçalı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gelen bütün sporcularımız tesisleri ve organizasyonu çok beğendi. Muğla'nın misafirperverliğini elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Bundan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Bilardo Federasyonu Başkanımız Ersan Ercan ile birlikte daha güzel etkinlikler ve özellikle gençlere yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Turnuva boyunca organizasyonun sorunsuz geçmesi için emek veren Muğla Karya Bilardo Spor Kulübünün başkanı Metin Bulut ve sporcularına da teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvada şampiyon olan Adem Yetkil de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken Muğla'da bilardonun gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Turnuva sonunda dereceye girenler Muğla'yı Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - MUĞLA