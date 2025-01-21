Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Yapıldı

Muğla\'da Bilardo İl Birinciliği Yapıldı

Muğla'da ilk kez Menteşe'de yapılan bilardo il birinciliğinde Adem Yetkil şampiyon oldu.

21.01.2025 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuların katıldığı Muğla İl birinciliği müsabakaları bu yıl ilk kez Menteşe Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bilardo tesisinde yapıldı. Geçen yıl Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş'ın destekleriyle yüzme havuzunun altında açılan tesiste yapılan turnuvaya rekor katılım sağlandı.

Organizasyonun Menteşe'de yapılması katılımın yüksek olmasında etkili olurken, özellikle uzak ilçelerden daha önceki turnuvalara gidiş gelişte yaşanan sorunlar şampiyonanın il merkezinde yapılmasının katılımı arttırdığı açıklandı. Bu yıl 61 bilardo sporcusunun katıldığı il birinciliği müsabakaları sonucunda Adem Yetkil şampiyon olurken, ikinci Hasan Altınbağ oldu. Üçüncülükleri ise Mustafa Bilgin ve Ahmet Yücel Özcan paylaştı.

Turnuvanın ödül törenine katılan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade ederek bilardo sporunun daha da gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Şampiyon olan ve dereceye katılan sporcuları kutlayan Paçalı bütün katılımcılara da teşekkür etti.

Muğla Bilardo il Temsilcisi Hasan Altınbağ törende yaptığı konuşmada, "Bu yıl ilk kez il birinciliği turnuvasını Menteşe'de yaptık. Bu tesisin Muğla'ya kazandırılmasında emeği geçen başta il müdürümüz Kazım Açıkbaş ve Spor Şube Müdürümüz Serkan Paçalı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Gelen bütün sporcularımız tesisleri ve organizasyonu çok beğendi. Muğla'nın misafirperverliğini elimizden geldiği kadar göstermeye çalıştık. Bundan sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Bilardo Federasyonu Başkanımız Ersan Ercan ile birlikte daha güzel etkinlikler ve özellikle gençlere yönelik kurslar düzenleyeceğiz. Turnuva boyunca organizasyonun sorunsuz geçmesi için emek veren Muğla Karya Bilardo Spor Kulübünün başkanı Metin Bulut ve sporcularına da teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvada şampiyon olan Adem Yetkil de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederken Muğla'da bilardonun gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Turnuva sonunda dereceye girenler Muğla'yı Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Gençlik, Menteşe, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.