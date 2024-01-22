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Muğla'da Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Son Buldu - Son Dakika
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Muğla'da Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Son Buldu

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, Menteşe Spor Salonu'nda 5 gün boyunca çekişmeli müsabakalara sahne oldu. 70 ilden, 571 kulüp ve yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı şampiyona, renkli görüntülere ve başarılı performanslara sahne oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, organizasyona katkılarından dolayı teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Muğla\'da Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Son Buldu
22.01.2024 - 11:28,
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Menteşe Spor Salonunda 5 gün boyunca çekişmeli müsabakalara sahne olan Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonası sona erdi.

16 Ocak Salı günü yapılan teknik toplantı ile start alan şampiyona, 17-21 Ocak 2024 tarihleri arasında Menteşe Spor Salonunda 70 ilden, 571 kulüp ve yaklaşık 2 bine yakın sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Şampiyonanın açılış seremonisi 18 Ocak Perşembe günü yapıldı. Açılış seremonisine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş, Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Serdar Devrim, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Türkiye Taekwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Taekwondo Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, davetliler, idareci, antrenör, sporcu ve görevliler katıldı. Seremoni sonunda Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, protokol üyelerine günün anısına birer plaket takdim etti.

5 gün boyunca süren şampiyona renkli görüntülere sahne oldu ve sporcuların performansları izleyenleri mest etti. Şampiyonada gün sonlarında ödül töreni düzenlendi ve dereceye giren sporcuların ödülleri takdim edildi.

Büyükler Türkiye Taekwondo Şampiyonasının mükemmel bir şekilde geçtiğini dile getiren Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, "Muğla'mızda 2 bine yakın sporcuyu, antrenörü, idarecileri ve hakemlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduk. İlimizde spor organizasyonları her geçen gün artarak devam ediyor. Bunun neticesinde Muğla'ya spor turizmiyle birlikte ekonomik anlamda da büyük katkılar sağlıyoruz. Ben buradan katkılarından dolayı Valimiz İdris Akbıyık'a, Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Metin Şahin'e ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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