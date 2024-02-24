Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklara bocce sporunu sevdirmek için çalışıyor

Spor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bocce antrenörü Yasemin Miski çocuklara bu sporu sevdirerek spor yoluyla çocukların akademik başarılarına destek oluyor.

Haftanın 7 günü antreman yapan çocuklar Yasemin hocalarına sevgilerini yapmış oldukları resim çalışmalarıyla anlatıyorlar. Sporun ve sanatın bir arada olduğu çalışmalarda çocuklar hayatlarına dokunan antrenör çocukların da sevgisini kazandı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük: "Çocuklarımızın bocce sporunu sevdirerek bu branşı sevdiren antrenörümüze çok teşekkür ederim. Çocukların bu sporla ilgili olması gözlerindeki heyecanı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bocce dalının giderek tanıtılması ve sporun yaygınlaşmasındaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Bade Çiçekli, "Bocce sporuyla ilk defa yasemin öğretmenimle başladım. Onun bize yaklaşımı ve sevgisi benim bu sporu çok sevmeme neden oldu. Her gün bizimle soğuk demeden antrenman yaptırıyor. Hayatımdaki benim dönüş noktam bu spor oldu. Bize emek veren çok sevdiğimiz öğretmenimize sonsuz teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA