Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklara bocce sporunu sevdirmek için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklara bocce sporunu sevdirmek için çalışıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklara bocce sporunu sevdirmek için çalışıyor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bocce antrenörü Yasemin Miski çocuklara bu sporu sevdirerek spor yoluyla çocukların akademik başarılarına destek oluyor. Haftanın 7 günü antreman yapan çocuklar Yasemin hocalarına sevgilerini yapmış oldukları resim çalışmalarıyla anlatıyorlar. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, çocukların bocce sporunu sevdirerek bu branşı sevdiren antrenörlerine teşekkür ettiğini belirtti.

24.02.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bocce antrenörü Yasemin Miski çocuklara bu sporu sevdirerek spor yoluyla çocukların akademik başarılarına destek oluyor.

Haftanın 7 günü antreman yapan çocuklar Yasemin hocalarına sevgilerini yapmış oldukları resim çalışmalarıyla anlatıyorlar. Sporun ve sanatın bir arada olduğu çalışmalarda çocuklar hayatlarına dokunan antrenör çocukların da sevgisini kazandı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük: "Çocuklarımızın bocce sporunu sevdirerek bu branşı sevdiren antrenörümüze çok teşekkür ederim. Çocukların bu sporla ilgili olması gözlerindeki heyecanı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bocce dalının giderek tanıtılması ve sporun yaygınlaşmasındaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Bade Çiçekli, "Bocce sporuyla ilk defa yasemin öğretmenimle başladım. Onun bize yaklaşımı ve sevgisi benim bu sporu çok sevmeme neden oldu. Her gün bizimle soğuk demeden antrenman yaptırıyor. Hayatımdaki benim dönüş noktam bu spor oldu. Bize emek veren çok sevdiğimiz öğretmenimize sonsuz teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Gençlik, Muğla, Spor, Ula, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklara bocce sporunu sevdirmek için çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocuklara bocce sporunu sevdirmek için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement