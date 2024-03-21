Muğla'da Down Sendromlular İçin Bocce Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Down Sendromlular İçin Bocce Turnuvası Düzenlendi

Muğla\'da Down Sendromlular İçin Bocce Turnuvası Düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen bocce turnuvası, 21 Mart Down sendromlular farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Turnuvaya gönüllü gençler, antrenörler ve engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada, spor ve eğlence bir araya geldi.

21.03.2024 15:46  Güncelleme: 15:50
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Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Menteşe Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü ve Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve antrenörleri tarafından 21 Mart Down sendromlular farkındalık oluşturmak amacıyla bocce turnuvası düzenledi.

Down Sendromlu çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirerek, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan turnuvaya gönüllü öğrenciler ve engelli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yapılan turnuvada, gönüllü gençler takımı ile özel gereksinimli çocuklar takımı karşı karşıya geldi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı turnuvada renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bocce turnuvasında oyuncular, hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

Bocce Antrenörü Yasemin Miski" Bugün özel ve güzel bir turnuvada görev almaktan çok mutluyum. Her zaman olduğu gibi sporun sevgiyle birleştirici gücüne inanıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da Down Sendromlular İçin Bocce Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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