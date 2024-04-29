Muğla'da düzenlenen Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da düzenlenen Satranç Turnuvası tamamlandı

Muğla\'da düzenlenen Satranç Turnuvası tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Satranç Turnuvası, 72 sporcunun katılımıyla sona erdi. Turnuva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, törende başarılı olan sporcuları tebrik ederek, il ve ilçe dışından gelen sporcu ve ailelerine teşekkür etti.

29.04.2024 08:52
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Satranç Turnuvası 72 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Köyceğiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Çevre il ve ilçelerden de katılan 72 sporcunun mücadele ettiği turnuvalar dört kategoride gerçekleştirildi. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde ilk dört dereceye giren sporculara madalyalarını Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan takdim etti.

Törende konuşma yapan Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Köyceğiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'nda mücadele edip başarılı olan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca bu turnuva için il ve ilçe dışından gelen sporcu ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tören sonrasında "Cennet Köyceğiz" imizi gezip görmenizi tavsiye ediyorum. Köyceğiz'de bundan sonra yapılacak turnuvalarda da sizleri ağırlamak isteriz. Turnuvada görevli TSF Hakemlerine de teşekkür ediyorum. Turnuvanın kaybedeni yok." dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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