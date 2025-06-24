Muğla'da Fair Play Buluşmaları Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Fair Play Buluşmaları Başladı

Muğla\'da Fair Play Buluşmaları Başladı
24.06.2025 19:29
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TMOK Fair Play Komisyonu, Muğla'da Fair Play felsefesini yaygınlaştırmak için etkinlik düzenledi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun yeni dönem çalışmaları kapsamında başlattığı "Fair Play Buluşmaları" etkinliğinin ilk durağı Muğla oldu.

Muğla Valiliği ev sahipliğinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi B Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Fair Play felsefesinin toplumun tüm katmanlarında yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi hedeflendi.

Haldun Domaç: "Fair Play'de yeni bir dönemi başlatıyoruz"

Etkinliğin açılışında konuşan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, yeni dönemde komisyonun çalışmalarına yön verecek ilk adımın Muğla'dan atılmasının önemine dikkat çekerek, "Fair Play'de yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yönetim kurulumuzu yeniledik ve bu kapsamda bir ilk adım atmaya karar verdik. Nereden başlayalım derken, bir anda karşımıza Muğla Valimiz İdris Akbıyık çıktı. Kendisi, 'Önce bizden başlayalım' dedi ve bu heyecanı bize de yansıttı. Buradaki katılımı ve ilgiyi görünce ne kadar doğru bir başlangıç yaptığımızı bir kez daha anladık. Bu güzel buluşmayı mümkün kılan Valimiz Dr. İdris Akbıyık'a teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Karagöl: "İyi insan olmak Fair Play'in temelidir"

Fair Play Komisyonu üyesi ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ise yaptığı konuşmada, Fair Play felsefesinin hayatındaki etkilerini şu sözlerle paylaştı: "Ben Fair Play'e gönüllü olarak katıldım. Haldun hocamızın başkanlığında komisyona dahil olduktan sonra davranışlarımda değişimler yaşadım. Fair Play'in Türkçesi 'adil uyum' ama bu sadece sporla sınırlı değil. Esnaf ahlakında, iş yaşamında da geçerli. Osmanlı döneminde sabah siftah yapan esnaf, komşusu yapmadıysa müşteriyi ona yönlendirirdi. Bu da bir Fair Play anlayışıdır. Aslında bu, iyi insan olmanın bir yansımasıdır."

Vali Akbıyık: "Fair Play iyi insan olma çabasıdır"

Programda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Fair Play felsefesinin sporun ötesinde bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayarak, "Fair Play, sadece sahada oyunun kurallarına uymak değil; hayatın her alanında saygı, dürüstlük, adalet ve empatiyle hareket etmektir. Başarının sadece sonuçla değil, nasıl elde edildiğiyle anlam kazandığına inanıyoruz. Fair Play, centilmenliğin ötesinde, iyi insan olma çabasının bir yansımasıdır." diye konuştu.

Vali Akbıyık, Muğla'daki gençlik ve spor yatırımlarına da değinerek, son üç yılda il genelinde 925 milyon TL'lik yatırımın hayata geçirildiğini, devam eden projelerin toplam değerinin ise 2 milyar TL'ye yaklaştığını belirtti. Yatırımlar arasında Menteşe'de bin 500 kişilik yurt, Marmaris'te 2 bin kişilik spor salonu ve gençlik merkezi, Köyceğiz'de Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne dönüşecek su sporları kompleksi, Bodrum'da yeni öğrenci yurdu gibi projeler yer alıyor. Ayrıca 2024 yılı içinde şimdiye kadar 6 uluslararası, 174 ulusal, 29 bölgesel ve 284 il düzeyinde olmak üzere toplam 493 spor etkinliği düzenlendiğini aktaran Vali Akbıyık, bu organizasyonlarda Fair Play'in ön planda tutulduğunu ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

İdris Akbıyık, Haldun Domaç, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da Fair Play Buluşmaları Başladı - Son Dakika

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