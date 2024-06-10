Muğla'da Jandarma Teşkilatının 185. Yıldönümü Veteran Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Spor

Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 185'inci yıldönümü nedeniyle Muğla'da düzenlenen Veteran Voleybol Turnuva maçları final karşılaşması ile sona erdi.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yıldönümü anısına kurumlar arası veteran voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 8 erkek takımı ve 7 kadın takımı mücadele katılarak şampiyonluk için mücadele etti.

Turnuva, pazar günü oynanan final maçları ile sona erdi. Turnuvayı hem kadın, hem de erkek veteran takımı ile katılan Sağlık Spor Kulübü kadın ve erkek takımları turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. - MUĞLA