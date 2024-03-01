Muğla'da Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla'da Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi

Muğla\'da Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi

Güreş Federasyonu Muğla İl Temsilciliği'nin 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları, Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Seydikemer Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

01.03.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Güreş Federasyonu Muğla İl Temsilciliği'nin 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Küçük-Minikler (11 Yaş, 12-13 Yaş) ve Büyük-Minikler (14-15 Yaş) Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Seydikemer Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Küçük-Minikler (11 Yaş, 12-13 Yaş) ve Büyük-Minikler (14-15 Yaş) Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Seydikemer Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Güreş Federasyonu Muğla İl Temsilciliği'nin 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan etkinliğe Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan müsabakalar gün boyu devam etti. Kıyasıya ve heyecan dolu anların yaşandığı müsabakada dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Sporculara ödüllerini İlçe Kaymakamı Yıldız Büyüker ilçe protokolü takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Küçük-Minikler ve Büyük-Minikler Serbest Erkekler Güreş İl Birinciliği Müsabakaları Gerçekleştirildi - Son Dakika
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