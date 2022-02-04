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Minik futbolcular, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika

Minik futbolcular, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu

04.02.2022 15:36

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yazın yanan ormanlık alanlara minik futbolcular, çam ve servi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yazın yanan ormanlık alanlara minik futbolcular, çam ve servi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla, Hit Sportif tarafından organize edilen "Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası"na Muğla, İzmir, İstanbul, Konya, Bursa, Balıkesir, Aydın'dan katılan 2010, 2011, 2012 ve 2013 yaş kategorisindeki 200 futbolcu final maçından sonra fidan dikme töreninde yer aldı.

2010 yaş kategorisinde Bursaspor, 2011 yaş Ankaragücü, 2012 yaş Göztepe ve 2013 yaş kategorisinde Ankara Kartalları'nın birinci olduğu turnuvada kupa töreninden sonra minik sporcular İçmeler Mahallesi'nde yanan ormanlık alanda buluştu.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla çam ve servi fidanları diken minik sporcular, çevreye duyarlılık mesajları verdi.

Minik futbolcular, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu
Minik futbolcular, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu
Minik futbolcular, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu

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Marmaris, İstanbul, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Minik futbolcular, yanan ormanlık alanda fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika Spor


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