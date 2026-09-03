Muğla'da minikler masa tenisi il birinciliği Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da minikler masa tenisi il birinciliği Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı

Muğla\'da minikler masa tenisi il birinciliği Menteşe Spor Salonu\'nda yapıldı
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Muğla'da Masa Tenisi Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çekişmeli maçların ardından tamamlandı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve diğer yetkililer tarafından düzenlenen törenle takdim edildi.

Muğla'da büyük bir heyecana sahne olan Masa Tenisi Minikler Takım ve Ferdi İl Birinciliği müsabakaları başarıyla tamamlandı.

Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve minik sporcuların kıyasıya rekabet ettiği turnuva, çekişmeli maçların ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları; Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Menteşe Spor Salonu Amiri Turan Yeşiloğlu ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Selin Görmek tarafından takdim edildi.

Yetkililer, organizasyona katılım sağlayan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da minikler masa tenisi il birinciliği Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da minikler masa tenisi il birinciliği Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı - Son Dakika
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