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Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu

Muğla'da düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldız Kızlar Basketbol il müsabakalarında Datça Yılmazlar Ortaokulu takımı, tüm rakiplerini yenerek finale çıktı ve final maçını da kazanarak il şampiyonu oldu. Datça Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seher Akbay Şahin, öğrencileri tebrik ederek bölge şampiyonasında başarılar diledi.

Muğla\'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu
09.01.2024 - 14:05,
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Muğla'da Okullararası Yıldız Kızlar Basketbol müsabakalarında, Datça Yılmazlar Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Yıldız Kızlar Basketbol il müsabakaları tamamlandı. Karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek adını finale yazdıran Datça Yılmazlar Ortaokulu takımı, son maçını da kazanarak il şampiyonu oldu.

Öğrencileri tebrik eden Datça Gençlik ve Spor Müdür Vekili Seher Akbay Şahin "Bölge şampiyonasında Datça ve Muğla'yı temsil edecek okul takımımıza başarılar dileriz." dedi.

Kaynak: AA
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