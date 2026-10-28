Muğla'da özel sporcuların bocce mücadelesi Cumhuriyet Bayramı'nda takdir topladı - Son Dakika
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Muğla'da özel sporcuların bocce mücadelesi Cumhuriyet Bayramı'nda takdir topladı

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Muğla\'da özel sporcuların bocce mücadelesi Cumhuriyet Bayramı\'nda takdir topladı
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Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Menteşe Spor Salonu'nda Özel Sporcular Bocce Turnuvası düzenlendi. Sporcuların azmi izleyenlere örnek olurken 'Spor engel tanımaz' mesajı öne çıktı.

Muğla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen Özel Sporcular Bocce Turnuvası'nda sporcular, azimleri ve mücadeleleriyle takdir topladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen turnuvada özel sporcular, bocce branşında mücadele ederek sporun birleştirici gücünü ortaya koydu. Sporcuların müsabakalardaki azmi, kararlılığı ve mücadele ruhu, izleyenlere örnek oldu.

Cumhuriyet coşkusunun sporla buluştuğu organizasyonda, özel sporcuların sosyal hayata katılımının ve sportif faaliyetlerde yer almasının önemine dikkat çekildi.

"Spor engel tanımaz" mesajının öne çıktığı turnuva, Cumhuriyet Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu spor sahasına taşıdı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıGüncelMuğlaSporSon Dakika

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