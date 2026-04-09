Muğla'da Üniversiteler Arası Yarışlar Hazırlıkları
Muğla'da Üniversiteler Arası Yarışlar Hazırlıkları

09.04.2026 20:19
Muğla'da üniversiteler arası ikili mücadele yarışları öncesi Kaymakam Kaya'ya ziyaret yapıldı.

Muğla'da bir ilk olma özelliği taşıyan Uni Match Race (Üniversiteler Arası İkili Mücadele Yarışları) öncesinde, organizasyon heyeti Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret ederek hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Muğla 2026 Gençlik Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yarışlar öncesinde gerçekleşen ziyarete, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü Başkanı Bülent Çelik ve Datça Yat Spor Kulübü Başkanı Hasan Çıplak katıldı.

Kaymakam Refiki Birkan Göktaş'ın da hazır bulunduğu görüşmede, üniversite öğrencilerinin denizcilik kültürüyle buluşturulması hedeflenen organizasyonun detayları ele alındı.

???????Ziyarette konuşan Kaymakam Nurullah Kaya, Gençlik Yılı kapsamında düzenlenen bu tür sportif faaliyetlerin gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.

Yarışların takım ruhunu pekiştireceğine dikkati çeken Kaya, "Bu etkinlikler gençlerimizin hem sportif becerilerini geliştirecek hem de deniz sporlarına olan ilgilerini artıracaktır. Gençlerimizin spora ve kültürel faaliyetlere yönelmesini sağlayan bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.???????

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ekiplerin katılması beklenen organizasyon, Muğla'nın deniz sporları turizmine ve gençlik vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Muğla'da Üniversiteler Arası Yarışlar Hazırlıkları - Son Dakika

20:20
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
20:13
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
20:10
CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
20:02
Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
18:54
İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
18:43
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
SON DAKİKA: Muğla'da Üniversiteler Arası Yarışlar Hazırlıkları - Son Dakika
Advertisement
