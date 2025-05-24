Muğla\'da voleybol il birincisi belli oldu

Muğla'da Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç B Kızlar Voleybol İl Birinciliği Müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada hem centilmenlik hem de rekabet ön plandaydı.

Final karşılaşmalarının ardından Bodrum Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi ikinnci, Ula Kokpit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Köyceğiz Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda öğrenciler hem bireysel yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de takım ruhunu yansıtan performanslar ortaya koydu. Karşılaşmalar boyunca sporcuların gösterdiği mücadele ve sportmen davranışlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Organizasyon sonunda tüm takımlar tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - MUĞLA