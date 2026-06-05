Muğla'da hokey turnuvası başlıyor - Son Dakika
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Muğla'da hokey turnuvası başlıyor

Muğla\'da hokey turnuvası başlıyor
05.06.2026 11:21  Güncelleme: 11:23
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Muğla Hokey İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yaz Kupası İllerarası Hokey Turnuvası, 7 Haziran 2026'da Yatağan Bozüyük Hokey Sahası'nda yapılacak. İlk kez düzenlenen organizasyona Ege ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda kulüp katılacak. Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, turnuvanın çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedeflediğini belirtti.

Muğla Hokey İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan "Yaz Kupası İllerarası Hokey Turnuvası", 7 Haziran 2026 tarihinde Yatağan Bozüyük Hokey Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Bu turnuva, Yatağan Bozüyük'te düzenlenen ilk hokey organizasyonu olma özelliğiyle tarihe geçecek. Ege ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda kulübü bir araya getirecek olan dev organizasyon, tek devreli lig usulü veya eleme sistemine göre oynanacak. Turnuvaya Denizli, Aydın, İzmir ve Antalya'daki hokey kulüplerinin yanı sıra, Muğla'dan da çok sayıda kulüp katılacak. Organizasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, modern tesisin kazandırılmasında ve hokey sporunun gelişmesinde emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür etti. Şen, konuşmasında "Bu harika sahanın yapımında büyük emeği olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Muğla hokeyine desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muğla Valisi İdris Akbıyık'a ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a camiamız adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi.

Sporun toplumsal yönüne ve çocukların geleceğine de dikkat çeken Şen, "Buradaki asıl amacımız sadece hokey oynamak değil; çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, telefon ve ekran bağımlılığından uzaklaştırmaktır. Sporun birleştirici gücü sayesinde onları topluma sağlıklı, dinamik ve ahlaklı bireyler olarak kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm sporseverler, 7 Haziran'da Yatağan Bozüyük Hokey Sahası'nda sahne alacak bu heyecan dolu turnuvaya davet edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Serkan Şen, Akdeniz, Yatağan, Muğla, Yaşam, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da hokey turnuvası başlıyor - Son Dakika

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