 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muğla'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elif Oral'ın engelleri aşarak 4 altın madalya kazandığı belirtildi.

Muğla\'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası\'nda şampiyon oldu
18.12.2023 - 09:48,  Güncelleme: 09:52
Abone Ol

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden özel sporcu Elif Oral Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda başarı göstererek şampiyon oldu.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özel sporcusu Elif Oral, 4 farklı stil olan 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama, 50 metre kurbağalamada birinci olarak Türkiye şampiyonu oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Elif Oral'ın başarısı ile ilgili yapılan açıklamada; "Özel sporcumuz Elif Oral spor aşkı ile engelleri aşarak 4 altın madalyanın sahibi oldu. Antalya'da düzenlenen özel sporcular yüzme Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Elif Oral 4 farklı stilde birinci olarak Türkiye şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ederiz. Sporcumuza Milli takım yolunda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika


10:07
'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu "Amin" videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56
Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
10:07 "Amin" videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu
09:56 Asgari ücrette 2. toplantı bugün! İşte masadaki zam senaryoları
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20 İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 10:21:25. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'dan Elif Oral Türkiye Özel Sporcular Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement