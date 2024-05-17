Muğla Ege Yıldızları Avrupa Kupası\'nda rakiplerini belirledi

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Hokey Türkiye Süper Ligi şampiyonu Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü'nün Avrupa Kupası'ndaki rakipleri belli oldu.

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Avrupa'nın en büyük hokey kupası olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Euro League Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan kura sonucunda, Muğla'nın Kızları Ege Yıldızları Spor Kulübü B Grubu'nda Slavia Prag (Çekya), Msc Sumchanka (Ukrayna) ve Stichtsche Cricket Hokey Kulübü (Hollanda) ile eşleşti.

İlk tur maçlarını Litvanya'nın Siauliai kentinde 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında oynayacak olan Muğla Ege Yıldızları, güçlü rakiplerine karşı mücadele edecek. Hokey branş sorumlusu Ramazan Sarıyar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğimiz için mutlu ve gururluyuz. Çok az bir bütçeyle Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olduk. Bütçemizi biraz artırabilirsek, ülkemize Avrupa Şampiyonluğu başarısıyla dönebiliriz. Çünkü altyapıdan gelen iyi oyuncularımızın olması bizi bu hedeflere daha da yaklaştırıyor," dedi. Ayrıca, Sarıyar sponsor arayışlarına başladıklarını belirtti.

Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Türkiye'de elde ettiği başarıları Avrupa sahnesine taşımak için hazırlıklarını sürdürürken, yerel ve ulusal destek bekliyor. - MUĞLA