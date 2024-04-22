Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü, Hokeyde Fırtına Gibi Esiyor

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Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde salon sezonunda Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan ardından İntercity Türkiye Büyük Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda da Türkiye Şampiyonluğu'nu Muğla'ya getiren Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü açık alan sezonunda da fırtına gibi esiyor.

Oynadığı 3 maçta 14 gol atıp kalesinde 3 gol gören Muğla temsilcisi Türkiye Hokey Süper Ligi açık alan sezonunda final grubuna kalmayı garantiledi.

Takımın mevcut durumu ile ilgili konuşan Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey branş sorumlusu Ramazan Sarıyar " Kızlarımız hokey sahamız olmamasına rağmen hokey'de fırtına gibi estiler. Büyük kadın takımımız 21 maçtır üst üste kazanıyor. Muğla hokey kadın takımları kasım ayından beri 40 maçtır kaybetmedi. U16 kız hokey takımımız 60 maçtır yenilmiyor. Muğla ilimize artık hokey sahası yakışır bu konuda destek bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA