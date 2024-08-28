Muğla Ege Yıldızları ve Manisa Hokey Takımları İşbirliği Yapacak

Spor

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi Şampiyonu Muğla temsilcisi Ege Yıldızları Spor Kulübü, Manisa Hokey Takımları ile işbirliği yapmak üzere bir araya geldi.

Ege Yıldızları Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Serkan Şen ile Manisa Hokey Takımları antrenörü İsmail Hakkı Yılmaz, Menteşe ilçesinde düzenlenen toplantıda hokey branşı ile ilgili işbirliği protokolü için ön görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, Muğla ve Manisa illerindeki hokeycilerin ortak kamp düzenlemesi ve iki ildeki sporcuların hokey branşının Ege bölgesinde gelişmesi amacıyla ortak turnuvalarda buluşması üzerine fikir birliğine varıldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Serkan Şen, Manisa ilinin memleketi olduğunu vurgulayarak, "Bizim sözümüz senettir, protokoller işin formalitesidir. Manisa'ya her türlü desteği vereceğim" dedi. - MUĞLA