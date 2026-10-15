Muğla Emniyet'in erkek voleybol takımı, 4. Kamu Spor Oyunları'nda il şampiyonu oldu - Son Dakika
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Muğla Emniyet'in erkek voleybol takımı, 4. Kamu Spor Oyunları'nda il şampiyonu oldu

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Muğla Emniyet\'in erkek voleybol takımı, 4. Kamu Spor Oyunları\'nda il şampiyonu oldu
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Muğla'daki voleybol müsabakalarında il birinciliğini kazandı. Bölge müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek takımı, Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz tebrik ederek başarılar diledi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen voleybol müsabakalarında il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları çerçevesinde Muğla'da gerçekleştirilen voleybol müsabakalarında mücadele eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol Takımı, rakiplerini geride bırakarak il birinciliğini elde etti.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, elde edilen başarıdan dolayı takımı tebrik ederek bölge müsabakalarında başarılar diledi.

İl birincisi olan takım, bölge müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek.

Kaynak: İHA
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