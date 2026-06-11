Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş 1. Etap Müsabakalarına Muğla damgası vuruldu. Muğlalı genç güreşçiler, elde ettikleri bireysel derecelerin yanı sıra takım halinde de şampiyonluk kürsüsüne çıkarak büyük bir gurur yaşattı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş 1. Etap Müsabakalarında mindere çıkan Muğla ekibi, performanslarıyla göz doldurdu. Turnuvada 3 sporcu Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, 3 sporcu ikinci, 2 sporcu ise üçüncü olma başarısı gösterdi. Muğla güreş takımı, topladığı puanlarla turnuvayı Takım Şampiyonu olarak tamamladı. - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Muğla, Grekoromen Güreş'le Şampiyonluk Kutladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?