Muğla Kız Voleybol Takımı Balıkesir'e Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Kız Voleybol Takımı Balıkesir'e Hazır

Muğla Kız Voleybol Takımı Balıkesir\'e Hazır
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Karması, ANALİG voleybol müsabakaları için son antrenmanlarını tamamladı.

ANALİG (Anadolu Yıldızlar Ligi) 2. Etap Voleybol müsabakaları öncesinde Muğla'yı temsil edecek olan İl Karması kız takımı, kritik viraj öncesi son hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesir'de düzenlenecek zorlu müsabakalar öncesinde parkeye çıkan Muğla İl Karması, son antrenmanını Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Sportif Akademi ile birlikte gerçekleştirdi.

Tempo yüksek, hedef büyük

Yoğun bir tempoda geçen son idmanda sporcular; teknik, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalarla form grafiğini en üst seviyeye çıkardı. Sahadaki hırsı ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken temsilci, Balıkesir yolculuğu öncesi moral depoladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada "İlimizi Balıkesir'de gururla temsil edecek olan İl Karması kız takımımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyoruz. Takımımızın tek hedefi; mücadele ruhunu sahaya son ana kadar yansıtarak Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek ve organizasyondan başarıyla dönmek" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Kız Voleybol Takımı Balıkesir'e Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı
Sivas’ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 14:58:30. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Kız Voleybol Takımı Balıkesir'e Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.