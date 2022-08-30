Kano ve Kürek takımlarının adresi Köyceğiz - Son Dakika
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Kano ve Kürek takımlarının adresi Köyceğiz

30.08.2022 14:22
Kano ve Kürek takımlarının adresi Köyceğiz

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kano ve Kürek Takımlarının vazgeçilmez adresi oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Kano ve Kürek Takımlarının vazgeçilmez adresi oldu.

Kano ve kürek takımları ve milli takımlar, elverişli imkanları nedeniyle kamp yapmak için Köyceğiz Gölü'nü tercih ediyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı Köyceğiz gölünde kamp yapan 1-4 Eylül'de Macaristan'da yapılacak Gençler 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile 8-11 Eylül'de Slovakya'da düzenlenecek "Durgun su Kano Uluslararası Olimpik Umutlar" yarışlarına hazırlanan Kano Milli takımını ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın da hazır bulunduğu görüşmede Türkiye Kano Federasyonu başkanı Alper Cavit Kabakçı, Vali Orhan Tavlı'ya Kano Milli Takımı ve Türkiye Kano Federasyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ekim-Nisan ayları arasında Türkiye Kano Federasyonu tarafından Köyceğiz'de kamp ve yarışmaların yapıldığını belirten Türkiye Kano Federasyonu başkanı Alper Cavit Kabakçı Ulusal ve Uluslararası Milli takım kampları ve Bahar Kupası yarışlarının da her yıl Köyceğiz'de yapıldığını, Köyceğiz Gölü ve Namnam Çayı'nda oluşturulan parkurlarda sporcuların yarışlara hazırlandığını söyledi. Hava şartlarının ve suyun uygun olması ve uygun altyapısı nedeniyle pek çok kano ve kürek takımı tarafından Köyceğiz gölünün ve Köyceğiz'in kamp alanı olarak tercih edildiğini belirten Vali Orhan Tavlı Köyceğiz Su Sporları Merkezinin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda Köyceğiz gölünün kano ve kürek takımlarının vazgeçilmez adresi olacağını ifade etti. Yarışlara katılacak sporculara başarılar diledi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kano ve Kürek takımlarının adresi Köyceğiz - Son Dakika

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