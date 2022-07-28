Köyceğizli sporcu kanoda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Köyceğizli sporcu kanoda Türkiye şampiyonu oldu

28.07.2022 10:33
Köyceğizli sporcu kanoda Türkiye şampiyonu oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcusu Serkan Kakkaç, 200 metrede Türkiye şampiyonluğunu kazanarak ilçede gurur yaşattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kano sporcu su Serkan Kakkaç, 200 metrede Türkiye şampiyonluğunu kazanarak ilçede gurur yaşattı.

Türkiye Kano Federasyonu'nun Eskişehir'de düzenlediği Durgun Su Kano Türkiye Şampiyonası'nda Köyceğiz Spor Kulübü sporcuları Serkan Kakkaç ve Mehmet Topal madalyalarla döndü. Serkan Kakkaç büyükler K1 500 metrede Türkiye ikincisi K1 200 metrede Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ayrıca Mehmet Topal ve Serkan Kakkaç K2 1000 metrede Türkiye 2.'si olarak madalya aldı. Kano sporcularının başarılarından dolayı gurur duyan Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk, "Köyceğiz su sporlarının merkezi haline geldi. Sporcularımız bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Evinde antrenman yapma şansları bulunuyor. Sporcularımızın başarılarına sevindik. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğizli sporcu kanoda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

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