Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da gümüş madalya kazandı

Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya\'da gümüş madalya kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta, Slovakya'da düzenlenen Kano U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler K2 1000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandılar. Köyceğiz Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

29.06.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da yapılan Kano U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Slovakya'nın Bratislava şehrinde devam eden Gençler Avrupa şampiyonasında genç erkekler K2 1000 metrede Köyceğiz Su Sporları Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları Taha Erkam Usta ve Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rahmi Kaan Karahan çifti Avrupa İkincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Muğla'yı bir kez daha dünyaya tanıtan Milli Sporcular Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta'yı, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tebrik edip, başarılarının devamını dilediler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Köyceğiz, Slovakya, Gençlik, Muğla, Gümüş, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 05:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden kanocu Rahmi Kaan Karahan ve Taha Erkam Usta Slovakya'da gümüş madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement