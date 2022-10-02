Muğla spor haberi | Bodrum'da yarı maraton heyecanı - Son Dakika
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Muğla spor haberi | Bodrum'da yarı maraton heyecanı

02.10.2022 16:07
Muğla spor haberi | Bodrum'da yarı maraton heyecanı

Gelen Muğla haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5'inci Bodrum Yarı Maratonu'nda binin üzerinde sporcu 3 farklı etapta yarıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5'inci Bodrum Yarı Maratonu'nda binin üzerinde sporcu 3 farklı etapta yarıştı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı Uluslararası Under Armour Bodrum Yarı Maratonu bu yıl 5'inci kez düzenlendi. Halikarnassos Yarı Maratonu 21K, Karia 10K ve Myndos 5K etaplarında gerçekleştirilen koşuya, çeşitli yaş gruplarından toplam 1365 sporcu kayıt yaptırdı. Koşucular, İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk tarafından verilen start sonrası Bodrum Marina - Myndos Kapısı - Gümbet Sahili - Bitez bahçe arası - Antik Tiyatro - Kumbahçe Sahili - Paşa Tarlası gibi Bodrum'un önemli tarihi ve turistik yerlerini geçerek parkuru tamamladı. "Bodrum'da koşmanın her anında mutluluk var' sloganıyla düzenlenen koşu sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Akbaş'ın da katıldığı törenle verildi. Yarışlar sonunda 5K'da erkekler genel klasmanda Umut Çakar birinci, Tuncay Saraç ikinci, Hamza Tatlı üçüncü; kadınlar kategorisinde Fatma Taş birinci, Esra Uzun ikinci, İnci Köloğlu üçüncü oldu.

10K erkekler genel klasmanda birinciliği Mehmet Aydıngör, ikinciliği Kerem Baybatur, üçüncülüğü Enes Demir Çetiner kazanırken kadınlarda birinciliği Benhür Önel, ikinciliği Derya Demiral, üçüncülüğü Alev Dalaman elde etti. 21K erkekler genel klasmanda bitiş çizgisine ilk ulaşan sporcu Ömer Oklu olurken Ege Yoldüren ikinci, Alper Tutak üçüncü oldu. 21K kadınlar genel klasmanda birinciliği Tülin Okyay elde ederken ikinci Çiğdem Tutuncu, üçüncü Selma Altundiş oldu.

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Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası tamamlandı UA Bodrum Yarı Maratonu koşuldu UA Bodrum Yarı Maratonu koşuldu
Kaynak: DHA

Türkiye, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla spor haberi | Bodrum'da yarı maraton heyecanı - Son Dakika

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