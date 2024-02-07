Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi\'nde Oryantiring Etkinliği

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi eğitmenleri tarafından oryantiring branşında faaliyet yürüten 30 sporcu ile Menteşe Kışla Parkı'nda bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Biz Bir Takımı Projesi" Muğla'da da uygulanmaya başladı. Proje çerçevesinde uzman eğitmenler eşliğinde 14 hafta sürecek kurslarda öğrencilere, basketbol, oryantiring, sosyal uyum ve farkındalık eğitimleri veriliyor. Haftada bir gün toplam 4 saat verilen eğitimler, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde devam ediyor.

Projede Tunceli ile Muğla'nın eşleşmesi dolayısıyla öğrenciler karşılıklı olarak her 2 kenti ziyaret edecek. Bu sayede öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, birbirleriyle kaynaşmaları sağlanacak. Proje çerçevesinde çocuklar bu hafta havaların güzel olmasıyla birlikte Kışla Parkında Oryantiring branşıyla tanışmaları sağlandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş "Oryantiring, harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Genel olarak ormanlık arazide yapılmasını tercih ediyoruz. Bizde bu hafta oluşturduğumuz haritalarımızla Kışla Parkını tercih ettik. Harita ve pusula kullanılan bu spor farklı birçok uygulaması olan bir doğa sporu olmasıyla çocuklarımızın üzerinde oldukça güçlü etkileri olan bir spor. Çocuklarımızın bireysel, sosyal, fiziksel özelliklerinin gelişmesini sağlıyor. Harita okuma ve yorumlama bilgisinin kazanılmasıyla analitik zeka ve üç boyutlu algılama becerilerinde gelişme görülüyor. Hedef doğrultusunda odaklanmaya ve başarı için sistemli olarak çok çalışmaya yönlendiriyor. Özellikle çocuklar için tek başına doğada başarılı olabileceklerinin gösterilmesini ve kendine olan güvenlerinin artmasını sağlıyor. Çocuklarımız bu spor dalıyla buluşmasından çok mutlu olduk ve ailelerimizden çok olumlu dönüşler aldık, emeği geçen eğitmenlerimize, antrenörlerimize ve gençlik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum "dedi.

Çocuklardan Mehmet Üveyik" Projemizin 2. haftasında oryantiring branşıyla tanıştım. Hayatımda ilk defa oynadığım bir spor dalı ve açıkçası çok eğlenceli geçti benim için. Hedefleri zamanında bulmak harita okuyup kavramak kişisel gelişimime katkı sağladı. Farklı okullardan arkadaşlar edindim ve takım halinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bize bu imkanları tanıyan bakanlığımıza çok teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA