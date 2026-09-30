Muğla Valisi Akbıyık'a spora destek ödülü Cevdet Yılmaz'ın elinden verildi - Son Dakika
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Muğla Valisi Akbıyık'a spora destek ödülü Cevdet Yılmaz'ın elinden verildi

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Muğla Valisi Akbıyık\'a spora destek ödülü Cevdet Yılmaz\'ın elinden verildi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, spora ve sporculara verdiği destekler nedeniyle Ülke TV'nin 10. kez düzenlediği törende 'Spora Destek Veren Devlet Adamı' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, spora ve sporculara yönelik destekleri dolayısıyla "Spora Destek Veren Devlet Adamı" ödülüne layık görüldü. Akbıyık, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Muğla'da 2026 yılının "Gençlik Yılı" ilan edilmesi ve spor alanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında spora ve sporculara verilen destekler, Vali Dr. İdris Akbıyık'a ödül getirdi. Ülke TV tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

Törende, 2025 yılında olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda Türkiye'ye madalya kazandıran milli sporcular jüri değerlendirmesi sonucunda ödüllendirildi. Milli sporcuların yanı sıra spora destek veren kişi ve kurumlar, siyasetçiler, bürokratlar, spor camiasının temsilcileri ve spor basını da törende bir araya geldi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da spora ve sporculara sunduğu desteklerden dolayı "Spora Destek Veren Devlet Adamı" ödülüne layık görülürken, ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla Valisi Akbıyık'a spora destek ödülü Cevdet Yılmaz'ın elinden verildi - Son Dakika
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