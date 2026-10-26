Muğlalı iki genç sporcu Madeira'da dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Muğlalı iki genç sporcu Madeira'da dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

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Muğlalı iki genç sporcu Madeira\'da dünya şampiyonasında Türkiye\'yi temsil edecek
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Muğlalı iki genç sporcu, 26-31 Ekim 2026'da Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenecek UIPM Biathle-Triathle-Laser Run Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. İkili, 2025'te Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmış, 2026'da da başarılı sonuçlar almıştı.

Muğlalı genç sporcular Barkın Adan ve Kerem Batur 26-31 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenecek Uluslararası Modern Pentatlon Koşusu (UIPM Biathle-Triathle-Laser Run) Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Portekiz'in Funchal kentinde, Madeira Adası'nda 26-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek UIPM Biathle-Triathle-Laser Run World Championships'te mücadele edecek olan iki sporcu, ay-yıldızlı formayla Türkiye adına yarışacak.

2025 yılında Antalya'da düzenlenen Biathle-Triathle-Laser Run Avrupa Şampiyonası'nda Kerem Batur Genç 8 madalya kazanırken, Barkın Adan da iki gümüş madalya elde etmişti. 2026 yılında gerçekleştirilen yarışmalarda da başarılı sonuçlar alan sporcular, bu kez Dünya Şampiyonası'nda Türkiye için mücadele edecek.

Kaynak: İHA
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