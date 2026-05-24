Muğla'da şampiyonlara görkemli karşılama
24.05.2026 10:17  Güncelleme: 10:19
2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Muğlalı milli okçular Hazal Burun ve Emircan Haney için Muğla'da coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Sporcular, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu olan Muğlalı milli okçular Hazal Burun ve Emircan Haney için Muğla'da coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Makaralı yay kategorisinde Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan altın sporcular, çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı.

2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde yarışan Hazal Burun, finalde Danimarkalı rakibini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı boynuna taktı. Aynı şampiyonada erkekler kulvarında da zirveye çıkan Emircan Haney ile birlikte Muğla'ya iki altın madalya kazandıran milli sporcular için memleketlerinde resmi bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Muğla'nın son dönemde sporda altın çağını yaşadığını vurgulayarak, "Muğla'da 2025 yılı ve 2026'nın bu başlangıç döneminde Türkiye'nin sporda en başarılı illerinden biri konumundayız. En son 19 Mayıs gösterilerinde, Valimizin himayelerinde, 2025 yılında Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında madalya alan 80 sporcumuzu ödüllendirmiş ve kendilerine teşekkür etmiştik. Hazal ve Emircan kardeşlerimiz o sırada Avrupa Şampiyonası arenasında mücadele ettikleri için yanımızda yer alamamışlardı ama bugün bizi fazlasıyla gururlandırdılar. Her ikisi de Avrupa Şampiyonu oldu, kendilerini canı gönülden tebrik ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen hocalarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık" dedi.

Hedef: 2028 Los Angeles olimpiyatları

Şampiyonların Antrenörü Dr. Ejder Sözen, elde edilen başarının tesadüf olmadığını ve uzun süredir bu şampiyonayı hedeflediklerini belirtti. Olimpiyat sürecine dikkat çeken Sözen, "Öncelikle çok mutluyum. Sezonun tam ortasında hedef olarak belirlediğimiz bu Avrupa Şampiyonası'nı, ileride hayalini kurduğumuz olimpiyat sürecinin çok önemli bir adımı olarak görüyorduk. Hem Hazal'ın hem de Emircan'ın kendi kulvarlarında bu sonucu alabileceğine yürekten inanıyorduk. Karışık miks takım bronz madalya mücadelesinde her iki takım da 160 üzerinden 160 tam puan attı; dünyada belki de emsali olmayan olağanüstü bir maçtı. Beraberlik atışları sonrasında maçı kaybettik ancak makaralı yayların 2028 Olimpiyat Oyunları'na dahil edileceğini hesap edersek, attığımız skorlar ortada. Bu iki güzel çocuk, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmeye en büyük iki adaydır. Biz basamakları birer birer çıkıyoruz ve bu şampiyonluk bizim için önemli bir basamaktı. Bize destek veren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediyemize, İl Müdürümüze, tüm Muğlalılara ve basınımıza ekibim adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Burun: "Birlikte başarmak ayrı bir gurur"

Avrupa Şampiyonu Hazal Burun, yaşadığı mutluluğu dile getirirken takım arkadaşıyla bu başarıyı paylaşmanın önemine değindi. Burun, "O kadar mutlu ve gururluyum ki, bunu Emircan'la birlikte başarmış olmak benim için çok büyük bir gurur. Çok emek veriyoruz, ter döküyoruz ve bunun karşılığını alıyor olmak inanılmaz. İkimizin beraber Avrupa Şampiyonu olmasının bende ayrı bir yeri var. Bizleri destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haney: "Olimpiyatlardan madalyayla döneceğimize güvenimiz tam"

Muğla'ya çift altın madalyayla dönmenin gururunu yaşayan Emircan Haney ise olimpiyat sinyali verdi: "Çok mutluyuz. Hazal ile birlikte yıllardır aynı hedef için ter döküyor, mücadele ediyoruz. Bu Avrupa Şampiyonası da kendimize koyduğumuz bir hedefti. İki farklı kulvarda final mücadelesi verdik, ikisini de kazandık ve Muğla'mıza iki altın madalyayla döndük. Olimpiyat kotası alındığı takdirde ve Hazal ile bize bu görev verilirse, ülkemizi orada en iyi ve en layık şekilde temsil edip madalyayla döneceğimize güvenimiz tamdır. Destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

