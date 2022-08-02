Muğlalı hokeyci Sude Nur Avrupa Şampiyonası'nın gol kraliçesi oldu - Son Dakika
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Muğlalı hokeyci Sude Nur Avrupa Şampiyonası'nın gol kraliçesi oldu

02.08.2022 16:41
Muğlalı hokeyci Sude Nur Avrupa Şampiyonası'nın gol kraliçesi oldu

Muğlalı Milli Sporcu Sude Nur Kurt, 21 Yaşaltı Hokey Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla gol kraliçesi oldu.

Muğlalı Milli Sporcu Sude Nur Kurt, 21 Yaşaltı Hokey Avrupa Şampiyonası'nda milli takım formasıyla gol kraliçesi oldu.

Attığı goller ile Türk Hokey Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olmasında büyük payı olan 18 yaşındaki Milli Sporcu Sude Nur Kurt ile gurur duyduklarını ifade eden Antrenör Serkan Şen, 'Sude Nur Kurt, 11 yaşından beri Hokey oynuyor. Çok emek verdi, çok mücadele etti, çok zorluklar yaşadık. Hokey sahamız yok. Futbol sahasında ve spor salonunda çalışıyoruz. 2018 yılında 14 yaşındayken süper lig takımımızda kadroya girdi. 2018 yılında U16 Milli Takımına seçilerek, Bulgaristan Varna' da milli takımımız ile Doğu Avrupa Şampiyonu oldu. 2019 yılında tekrar U16 milli takımına seçildi. Polonya'da U16 Avrupa Şampiyonasında ay yıldızlı formayı giydi. 2021 yılında U19 milli takımı ile Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonası ve aynı yıl A Milli Kadın Milli takımı ile Slovenya'da Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etti. Son olarak ta U21 Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonasının gol kraliçesi oldu. Bundan sonra Sude Nur Kurt'un önü açık. Daha çok daha büyük başarılar getireceğini düşünüyorum. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum' diye konuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlalı hokeyci Sude Nur Avrupa Şampiyonası'nın gol kraliçesi oldu - Son Dakika

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