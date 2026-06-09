Muğla'nın güreşçileri Manisa'da 6 madalya ile döndü - Son Dakika
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Muğla'nın güreşçileri Manisa'da 6 madalya ile döndü

Muğla\'nın güreşçileri Manisa\'da 6 madalya ile döndü
09.06.2026 11:45  Güncelleme: 11:47
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Manisa'da düzenlenen Yağlı Güreş Ligi 3. Etabı'nda Muğlalı pehlivanlar, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Manisa'da düzenlenen Yağlı Güreş Ligi 3. Etabı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkan Muğlalı pehlivanlar, kazandıkları 6 madalya ile memleketlerine büyük gurur yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güçlü pehlivanların kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda Muğla'yı başarıyla temsil eden sporcular; 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ata sporumuz yağlı güreşte Muğla'mızı başarıyla temsil eden tüm sporcularımızı ve bu başarıda büyük emeği olan antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'nın güreşçileri Manisa'da 6 madalya ile döndü - Son Dakika

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