Muğlaspor 0-0 İskenderunspor: Golsüz Beraberlik

2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftaya lider giren Muğlaspor evinde İskenderunspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da her iki yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve maç başladığı gibi bitti. Son 6 maçını kazanan Muğlaspor haftalar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Muğlaspor, takipçisi Batman Petrolspor'un Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u evinde 4-1 yenmesinin ardından bir maçı eksik şekilde liderliği kaybetti. Muğlaspor 57 puanla ikinci sırada yer alırken, İskenderunspor ise 44 puanla Play-Off dışında kaldı.