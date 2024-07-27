Muğlaspor\'a Gençlik Taraftarlarından Destek

Spor

Muğlaspor'un Ortaköy'de gerçekleştirdiği antrenmana 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı ve dernek üyeleri katılarak takımlarına destek verdi.

Başkan Aydınlı, Teknik Direktör Besim Durmuş ve Muğlaspor kaptanı Savaş Yılmaz'a çiçek takdim etti. 48 Gençlik Taraftarlar Dernek Başkanı Ceyhun Aydınlı, "Takımımıza olan inancımız ve desteğimiz tam. Yeni sezonda da her zaman yanınızda olacağız. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Teknik Direktör Besim Durmuş ve Muğlaspor kaptanı Savaş Yılmaz, taraftarların desteğinin kendileri için büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. - MUĞLA