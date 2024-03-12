Muğlaspor Başkanı Taraftarlara Teşekkür Etti

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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyonluğa koşan lider Muğlaspor 'da Manavgat Belediyespor galibiyetinin mutluluğu sürerken Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç kendilerine destek olan taraftarlara teşekkür ederek, " Şehrimizin şampiyonluk heyecanı tüm ülkede yankılandı. Yönetim olarak "beraber başaracağız" sloganıyla sezona başladık. Yönetim olarak şampiyonluğa olan inancımız tam, şehrimizle birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor 'un geçtiğimiz Pazar günü en yakın takipçisi Manavgat Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerin son yılların en büyük taraftar kitlesine sahne olması sonrasında Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç teşekkür mesajı yayınladı.

Muğlaspor taraftarlarına seslenen Başkan Kıyanç, "Muğla halkına, taraftarlarımıza, ilimiz protokolüne, belediye başkan adaylarımıza teşekkür ve saygılarımızı iletmek istiyorum. 10 Mart Pazar günü Muğlaspor ile Manavgat Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada Muğla bütünleşerek Muğla Atatürk Stadyumu tribünlerini doldurdu. Tribünleri doldurarak takımını yalnız bırakmayan Muğla halkının şampiyonluğu ne kadar çok istediğini görmüş olduk. Şehrimizin şampiyonluk heyecanı tüm ülkede yankılandı. Yönetim olarak "beraber başaracağız" sloganıyla sezona başladık. Yönetim olarak şampiyonluğa olan inancımız tam, şehrimizle birlikte hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarımıza ve Manavgat Belediyespor maçında maç anonsunu yaparak bizleri motive eden Cüneyt Erdan'a da teşekkür ediyorum. Pazar günü tribünler gerçekten de muhteşem bir atmosfer oluşturdu. 7 bine yakın düzeyde rekor bir taraftarımız stadyum tribünlerinde yerlerini aldı. Takımımız için ateşleyici bir güç oldular. Tribünleri hınca hınç dolduran tüm halkımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte başaracağız" dedi.

"Transfer çalışmaları devam ediyor"

Muğlaspor Kulübü Basın Sözcüsü Barış Yayman ise yeşil-beyazlılardaki sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. 20 Şubat 2024 tarihinde teknik heyet değişikliğine gittiklerini ve deneyimli teknik direktör Hakan Şapcı'ya takımı emanet ettiklerini hatırlatan Basın Sözcüsü Yayman, transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Ligin ikinci yarısı öncesi Utkan Konyalı, Sezer Orhonsayın ve Onur Garip transferlerini yapan yeşil-beyazlılar, son olarak genç sol bek Umut Akmeşe'yi kadrosuna dahil etmişti. Utkan'ın fibula kemiğinde oluşan kırık nedeniyle tedavisinin sürdüğünü dile getiren ve sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğuna değinen Yayman, tecrübeli forvet Onur Garip'in ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında üç hafta forma giyemeyeceğini belirtti. Yaşanan sakatlıklar sonrasında genç bir forvet arayışı içine girdiklerini söyleyen Barış Yayman, "Geçtiğimiz hafta içinde Futbol Şube, Futbolcu Direktörümüz ve teknik heyetimiz çalışmaları neticesinde sağ ve sol bek oynayabilen Umut Akmeşe'yi kadromuza dahil ettik. Transfer süresinin bir hayli kısalması nedeniyle futbol şubemiz ve futbol direktörlüğümüz dışında bu yıl ilk kez menajerler aracılığıyla transfer görüşmeleri gerçekleştirdik. Ön anlaşmaya vardığımız bir forvetle, menajerle yapılan görüşme neticesinde ne yazık ki son anlarda transfer gerçekleşmedi. Lige hazır, mümkünse kontenjan statüsüne uygun bir futbolcu için transfer çalışmalarımız devam etmektedir. Muğlaspor'umuz ihtiyaç duyduğu müddetçe transfer çalışmalarımız transferin son gününe kadar devam edecektir" dedi. - MUĞLA