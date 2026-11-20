TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Kayserispor'a 6-0, evinde de Esenler Erokspor'a 5-0 yenilip milli araya moralsiz giren Muğlaspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Batman Petrolspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde Ortaköy Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve önceki dönem yönetim kurulu üyesi Ahmet Ertem, takımın antrenmanını ziyaret etti. Çalışmaları yakından takip eden Kıyanç ve Ertem, sportif direktör Tolga Tağ ile futbol direktörü Fatih Uz'dan takımın hazırlıkları ve son durumu hakkında bilgi aldı. Yeşil-beyazlılar, kötü gidişe son vermek için mücadele edecek.