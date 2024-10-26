Muğlaspor Beraberlik Aldı

MUĞLA,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Muğlaspor, deplasmandaki Nevşehir Belediyespor yenilgisinin ardından evinde Adıyaman Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 25'inci dakikada Vedat Yeşilkaya'yla attığı gole ev sahibi 45+1'de Yalçın Eycan'la yanıt verdi. Muğlaspor bu sonuçla puanını 15 yaptı.
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