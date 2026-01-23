Muğlaspor Teknik Direktörü Durmuş: "Kazanmak için gidiyoruz"

Yoğun yağış altında Ortaköy'de Beykoz maçının hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, "Önce birlik sonra birincilik dedik. Takım ruhumuz yüksek, bu maça kazanmak için gidiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22. hafta maçı hazırlıklarını tamamlayan Muğlaspor, Beykoz deplasmanı öncesi antrenmanını Ortaköy'de gerçekleştirdi. Muğla genelinde etkili olan şiddetli yağışa rağmen yeşil-beyazlı ekip, tempoyu düşürmeden çalışmasını sürdürdü. Geçtiğimiz hafta sahasında Sincan Belediye Ankaraspor'u 1-0 mağlup ederek moral kazanan Muğlaspor, ligdeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. 41 puanla üst sıralardaki iddiasını sürdüren yeşil-beyazlılar, yarın deplasmanda Beykoz ile karşı karşıya gelecek. Muğlaspor cephesinde hedef, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek yoluna emin adımlarla devam etmek.

"Bir hayalimiz var"

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, takımın genel durumu ve Beykoz maçıyla ilgili, "Her haftayı kendi içinde değerlendiriyoruz. Sezon başından beri kazanan davranışa yaklaşıyoruz, hem oyun karakterimizi, hem de oyun gücümüzü geliştiriyoruz. Çünkü kazanmak istiyoruz. Bir hayalimiz var; 'önce birlik sonra birincilik' demiştik. Bunu yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Durmuş, sezon boyunca yaşanan eksiklerin takımı güçlendirdiğini vurgulayarak, "Zaman zaman eksik kaldığımız, cezalı olduğumuz, iddia olaylarından sonra eksildiğimiz dönemler oldu. Ama bu süreçte eksik olarak büyüdük. Takım ruhu ve dinamizmi her geçen gün daha da güçlendi" diye konuştu.

"Bu maça kazanmak için gidiyoruz"

Takımın antrenmandaki görüntüsünden memnun olduğunu belirten deneyimli teknik adam, hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. Durmuş, "Antrenmandaki heyecanımız, takım ruhumuz, takım dinamiğimiz gayet olumlu, yüksek. Her maçta kazanacak davranış sergiliyoruz. Hafta sonu oynayacağımız maçı da kazanmak için gidiyoruz. İnşallah hem iyi oynayıp, iyi mücadele edip oradan kazanarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakatlık ve kadro durumu

Takımdaki son duruma da değinen Durmuş, "Sakatlığımız var. Turan geçen hafta iç sahamızdaki maçta sakatlandı, 15 gün sonra dönecek. Ama sakatlıktan dönen de var. Yeni transferimiz Zihni geldi. Mehmet bu hafta oynayacak inşallah, sakattı o aramıza katılacak. Hafta hafta bu tür şeyler başımıza geliyor ama bunları eksik olarak kabul etmiyoruz. Onun yerine oynayacak arkadaşımız da aynı işlevde takım ruhuna, takım bütünlüğüne hizmet ediyor. Ama tabii zaman zaman eksik kaldığımız dönemler de oluyor. Bu hafta yeni transferimiz eksik ama onun yerine Mehmet içeriye dahil oldu. Onun dışında çok büyük eksiğimiz sakatımız yok" diye kaydetti. - MUĞLA