Muğlaspor\'da Avramovski, Vanspor maçının ardından takımın iyi yolda olduğunu söyledi

1'NCİ Lig'de evi Atatürk Stadı'nda Vanspor'la ilk maçına çıkan ve sahadan 2-2 berabere ayrılan Muğlaspor'un Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Daniel Avramovski değerlendirmelerde bulundu. Sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen ve Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak'ın daha önce de öğrencisi olan 26 yaşındaki futbolcu takımın iyi yolda olduğunu dile getirdi. Muğla Atatürk Stadı'nda ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatan Avramovski, "Vanspor maçı bizim için çok özeldi. Bize çok iyi destek verildi, biz de bu desteği galibiyetle taçlandırmak istedik ama olmadı. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergiledik" dedi.

Lig'de üst üste 5'inci maçlarını kaybetmediklerini belirten Daniel Avramovski, "Vanspor müsabakasında yine son düdüğe kadar kazanmak için savaştık. Sonuçta 5 maçtır kaybetmiyoruz. Bu süreci iyi tamamladık. Bundan sonra yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Muhteşem destekleri için taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu takıma inan herkese minnettarız. Taraftarımıza layık olmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz" diye konuştu. Avramovski, bu sezon Muğlaspor formasını 6 maçta da terletti. Tüm maçlarda sahaya ilk 11'de çıkan Kuzey Makedonyalı 501 dakikada 1 asist yaptı.