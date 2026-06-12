Muğlaspor\'da Menaf Kıyanç Güven Tazeledi

Muğlaspor'un bugün gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda, kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Menaf Kıyanç üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Trendyol 1. Lig'e yükselme başarısı gösteren Muğlaspor'un Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Menaf Kıyanç'ın tek aday olarak girdiği kongrede, yönetim kurulunun mali ve idari raporları ibra edilirken Kıyanç ve ekibi güven tazeledi.

Düzenlenen kongreye; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kulüp üyeleri ve çok sayıda yeşil-beyazlı taraftar katıldı.

Kongrenin açılış bölümünde kürsüye çıkan Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, salondaki birlik ve beraberlik tablosundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mevcut yönetimin çok başarılı bir sezon geçirdiğini ifade eden Kıyanç, şunları söyledi: "Her seçim aslında yeni bir heyecan verir. Ancak burada öyle bir başarı var ki, Muğlaspor tek adayla ve böyle güçlü bir yönetim kuruluyla seçime gidiyor. Mevcut yönetimimiz, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Bugün yönetimden ayrılan arkadaşlarımızın hepsi çok büyük emek verdiler, çok çalıştılar. Hepsine şükranlarımızı sunuyorum. Eğer bu başarıda bizim de çorbada biraz tuzumuz varsa ne mutlu bize."

"Demek ki şampiyonluklar çok değerli ama asıl büyük şampiyonluk mali disiplini sağlamaktır"

Kulübün mali yapısına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Menaf Kıyanç, sportif başarı kadar sürdürülebilir bir ekonomik yapının da şart olduğunu vurguladı. Türkiye'de birçok kulübün Süper Lig'den alt liglere hızla düşme sebebinin mali disiplinsizlik olduğunu belirten Kıyanç, Muğlaspor'un şampiyonluk bütçesini şu sözlerle açıkladı: "Bugün Türkiye'de 400, 500, hatta 600 milyon liralar harcayıp şampiyon olamayan takımlar var. Biz ise genel giderler, şampiyonluk primleri ve kalan ödemeler dahil olmak üzere yaklaşık 29 milyon liralık bir net ödemeyle, toplamda 200 milyon liranın altında bir maliyetle bu şampiyonluğu göğüsledik. Demek ki şampiyonluklar çok değerli ama asıl büyük şampiyonluk mali disiplini sağlamaktır."

Muğla'da yakalanan ortak akıl ve birlikteliğe dikkat çeken Kıyanç; vali, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın süreç boyunca kulübe çok ciddi samimi destekler verdiğini belirtti. Türkiye'de iktidar, muhalefet ve bürokrasinin kolay kolay bir araya gelerek ortak bir değer için mücadele etmediğini söyleyen Kıyanç, bu dayanışmanın Muğla için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

"Bugüne kadar Muğlaspor'a yaptığım her şey helal olsun"

Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Menaf Kıyanç, kulübe yaptığı maddi ve manevi tüm fedakarlıkları helal ettiğini belirten Kıyanç, "Sokakta gezerken insanların içten bir sevgisi, bir teşekkürü var ki bunun tarifi yok. Bugüne kadar Muğlaspor'a yaptığım her şey helal olsun, karşılığını fazlasıyla aldım. 1. Lig bu kulüp için mutlak suretle kalıcı olmalı. Şimdi bu şehrin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek ve altyapıya yoğunlaşarak kalıcı başarılar yakalamak için daha çok çalışacağız" diyerek konuşmasını noktaladı.

"Emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğlaspor Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni yönetime başarılar dileyerek, kulübün elde ettiği başarının önemli bir birlikteliğin sonucu olduğunu söyleyerek, "Bugün yeni yönetim seçiliyor. Her seçim ayrı bir heyecan taşır. Ancak burada öyle bir başarı hikayesi var ki, Muğlaspor tek adayla ve güçlü bir yönetim kadrosuyla seçime gidiyor. Eğer bizim de bu başarıda bir katkımız, çorbada bir tuzumuz varsa ne mutlu bize. Emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum" dedi.

Görev süresi sona eren yöneticilere de teşekkür eden Aras, "Birlikte çalıştığımız mevcut yönetim çok başarılı bir sezon geçirdi. Bugün yönetimden ayrılan arkadaşlarımız da büyük emek verdi, özveriyle çalıştı. Onları da hep birlikte alkışlayalım, kendilerine şükranlarımızı sunalım" ifadelerini kullandı.

"Her şey Muğlaspor için"

Muğlaspor'un kısıtlı imkanlara rağmen önemli başarılara imza attığını vurgulayan Aras, "Herkes bu kulübe bir şeyler katmalı. Muğlaspor, rakiplerinin neredeyse yarısı bütçeyle şampiyon oluyor. Muğlaspor'a verilen her kuruş helaldir. Çünkü yapılan her yatırım Muğlaspor ve Muğla için yapılmaktadır. Her şey Muğlaspor için" diye konuştu.

Konuşmaların ardından seçime gidildi. Kongreye tek liste ile giren mevcut Başkan Menaf Kıyanç, salondaki üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

Muğlaspor'un Yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Menaf Kıyanç, F. Caner Torunoğulları, İhsan Çakar, Mehtap Şeniz Cahan, Serhat Saran, Hüseyin Aykal, İdris Akgül, Turgay Özlü, Mehmet Akbalık, İbrahim Güngör, Yiğit Uslu, Mehmet Tahça, Muslih Barış Aksen, Şenol Çiçek, Mesut Fıratoğlu, Durmuş Ali Öztürk, Abdullah Eskihisarlı, Nacide Bülbül, Süleyman Çulha, Özcan Saygın, Yaşar Barış Öksüztepe, Özge Demirel, Yılmaz Bozkır, Taner Parlak, Baran Kaçar, Serhat Turan, Kemal Kaban. - MUĞLA