Muğlaspor\'da Birlik Mesajı

12.02.2026 14:41
Muğlaspor, şampiyonluk yolunda birlik çağrısı yaparak şehri destek olmaya davet etti.

AMATÖR ligden başlayıp üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig Beyaz Grup'ta da bu sezon 1'inci Lig yarışında olan Muğlaspor'da yönetim ve teknik heyet tam kadro birlik mesajı verdi. Ligde 14 maçtır bileği bükülmeyerek art arda 5 galibiyetle zirve takipçisi konumunda olan Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, Teknik Direktör Besim Durmuş ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonluk yolunda kenetlendiklerini vurgulayan yönetim, şehirden daha fazla destek beklediklerini dile getirdi.

BESİM DURMUŞ İNANÇLI

Muğlaspor'a geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşatıp takımıyla bu yıl da başarı çıtasını yükselten teknik direktör Besim Durmuş, kulüpte her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Durmuş, "Buraya geldiğim günden bu yana her geçen gün bir önceki günden daha iyiye giden, büyüyerek devam eden ve her gün daha güzel işler üreten bir yapı görüyorum. Burada enerji çok yüksek, ortak akıl çok güçlü. Oyuncu grubumuzdan teknik ekibe kadar herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine bize bu imkanı sundukları için teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağlıklı ve güzel bir çalışma ortamımız var" diye konuştu.

'HER MAÇI FİNAL GİBİ GÖRÜYORUZ'

Durmuş, "Burası çok güzel bir yuva. Burada kavga yok, gerginlik yok. Oyuncularımız mutlu. Bu, sahadaki başarıdan bile daha değerli. Biz her maçı final gibi görüyoruz. Sadece maça değil, her antrenmana aynı ciddiyetle yaklaşıyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Sezon başında yeni bir kadro kuruldu ve kulübümüzün yapısı bu sürece çok uygun olduğu için işimiz kolaylaştı. Oyuncularımız gelişime açık ve kulübü yukarı taşıma isteğinde. Zor zamanlar da yaşadık ancak kulüp küçülmedi, aksine büyüdü. Bizler geçiciyiz ama Muğlaspor kalıcı. Bu yapıya sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KIYANÇ: BAŞARI ŞEHRİN BAŞARISI OLMALIDIR

'Başarı tek bir kişinin değil, şehrin başarısı olmalıdır' diyen Başkan Menaf Kıyanç şampiyonluk yolunda olduklarını belirterek şehirden daha güçlü destek beklediklerini ifade etti. Kıyanç, "Son üç haftadır hayallerimizin peşinde koşuyoruz. Bu bir rüya ama neden olmasın diyoruz. Yönetim olarak inandık, teknik heyet inandı, futbolcularımız inandı. İnegölspor maçıyla birlikte şehir de inanmaya başladı. Ben ısrarla birlik ve beraberlik diyorum. Takım şampiyonluğa giderken bu şehirde bir Allah'ın kulu arayıp, 'Kulübün bir ihtiyacı var mı?' diye sormuyorsa burada bir sorun vardır. Dört bin insan hafta sonu bu takımın mutluluğu için tribünde yer alıyor. O zaman bu şehirde yaşayan herkesin bu kulübe destek olma sorumluluğu vardır. Biz hukuka aykırı hiçbir şey istemiyoruz. Sadece kalıcı gelir üretmek için çaba sarf ediyoruz. Ancak ne yazık ki bu noktada dirençle karşılaşıyoruz. Ben kimseyi suçlamıyorum ama bu şehrin değerine sahip çıkılması gerektiğini söylüyorum. Bu bir haykırış değil, bir davettir. Gelin bu rüyaya ortak olun. Eğer bunu birlikte başarırsak anlamlı olur. Bu başarı tek bir kişinin değil, şehrin başarısı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

ESKİHİSARLI'DAN TARAFTARA ÖVGÜ

Muğlaspor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ise taraftar desteğinin önemine vurgu yapıp, "Her şey son derece detaylı şekilde planlandı ve bu uyum sahaya net biçimde yansıdı. Takımımız şu anda şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. 12'nci adamımız olan taraftarımızın gücüne ihtiyacımız olduğunu daha önce söylemiştik. Bu maçta da bunu net şekilde gördük. Kırılma anlarında devreye girerek takımımıza büyük moral verdiler. Bu destek sayesinde sahada iyi bir oyunla rahat ve hak edilmiş bir galibiyet aldık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu desteğin artarak devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

YEREL BASINDAN SÜRPRİZ

Toplantıda basın mensupları, ligde uzun süredir mağlup olmayan Muğlaspor için yeşil-beyazlı balonlar getirerek sürpriz yaptı. Anlamlı jest karşısında büyük mutluluk yaşayan Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, nazik düşünceleri için basın mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
12.02.2026 15:03:40
SON DAKİKA: Muğlaspor'da Birlik Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
