Muğlaspor'da Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanında kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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Muğlaspor'da Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanında kazanmayı hedefliyor

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Muğlaspor\'da Koşukavak, Fatih Karagümrük deplasmanında kazanmayı hedefliyor
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1'inci Lig'de 8 hafta sonunda 11 puan toplayan Muğlaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, zor deplasman maçını kazanıp üst sıralara yaklaşmayı hedeflediklerini belirtti.

1'İNCİ Lig'de 8 hafta sonunda 11 puan toplayan Muğlaspor, milli aranın ardından yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Ali Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Zor bir deplasman maçıyla lige döneceğiz. Verilen arada yoğun tempoda çalışıp Göztepe ile özel maç yaptık. Eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Fatih Karagümrük maçını kazanıp üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyoruz" dedi. Muğlaspor 8 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 12 puan toplayan Fatih Karagümrük ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti.

Kaynak: DHA
Yalçın KoşukavakFatih KaragümrükSporSon Dakika

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