Muğlaspor\'dan Ahmet Engin Transferi

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde son olarak Iğdır FK'dan gurbetçi sağ kanat Ahmet Engin (30) ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Engin; futbol kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını terletti. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 55 karşılaşmada 3 gol kaydeden Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig'de oynadığı 62 maçta 8 gol attı. Ahmet Engin'e yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, büyük Muğlaspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.